شاهد.. لحظة إصابة متظاهر في بغداد بقنبلة قوات مكافحة الشغب

عرضت فضائية الغد مقطع فيديو عن لحظه إصابة متظاهر في بغداد بقنبلة أطلقتها قوات مكافحة الشغب .
يذكر أن مئات الآلاف قد تظاهروا من أتباع زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، وسط العاصمة العراقية بغداد، أمس الجمعة .
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب القوات الأجنبية بالرحيل عن العراق، تنفيذا لقرار مجلس النواب المطالب بخروج تلك القوات ..
وأغلقت السلطات الأمنية جسري الجادرية والطابقين وسط بغداد لتامين سلامة المتظاهرين .
وقد شهدت ساحات اعتصام المتظاهرين المطالبين بالقضاء على الفساد، مواجهات بين المحتجين ومسلحين مجهولين في كل من بغداد والبصرة وكربلاء.
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