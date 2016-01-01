شاهد.. لحظة إصابة متظاهر في بغداد بقنبلة قوات مكافحة الشغب



إصابة متظاهر في بغداد إصابة متظاهر في بغداد

عرضت فضائية الغد مقطع فيديو عن لحظه إصابة متظاهر في بغداد بقنبلة أطلقتها قوات مكافحة الشغب .



يذكر أن مئات الآلاف قد تظاهروا من أتباع زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، وسط العاصمة العراقية بغداد، أمس الجمعة .

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب القوات الأجنبية بالرحيل عن العراق، تنفيذا لقرار مجلس النواب المطالب بخروج تلك القوات ..



وأغلقت السلطات الأمنية جسري الجادرية والطابقين وسط بغداد لتامين سلامة المتظاهرين .

وقد شهدت ساحات اعتصام المتظاهرين المطالبين بالقضاء على الفساد، مواجهات بين المحتجين ومسلحين مجهولين في كل من بغداد والبصرة وكربلاء.