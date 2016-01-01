شاهد.. لحظة إصابة متظاهر في بغداد بقنبلة قوات مكافحة الشغب

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إصابة متظاهر في بغداد

عرضت فضائية الغد مقطع فيديو عن لحظه إصابة متظاهر في بغداد بقنبلة أطلقتها قوات مكافحة الشغب .

يذكر أن مئات الآلاف قد تظاهروا من أتباع زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، وسط العاصمة العراقية بغداد، أمس الجمعة .
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب القوات الأجنبية بالرحيل عن العراق، تنفيذا لقرار مجلس النواب المطالب بخروج تلك القوات ..

وأغلقت السلطات الأمنية جسري الجادرية والطابقين وسط بغداد لتامين سلامة المتظاهرين .
وقد شهدت ساحات اعتصام المتظاهرين المطالبين بالقضاء على الفساد، مواجهات بين المحتجين ومسلحين مجهولين في كل من بغداد والبصرة وكربلاء.

المصدر: فضائية الغد

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