قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، إن العاملين بالهيئة الأممية لا يستخدمون تطبيق "واتساب" للتواصل، لأنه غير آمن.
وأضاف "حق" - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة - أنه صدرت تعليمات إلى كبار المسؤولين في الأمم المتحدة بعدم استخدام التطبيق، لأنه غير آمن، مشيرًا إلى أن التوجيه بعدم استخدام واتساب قد تم إعطاؤه لمسؤولي الأمم المتحدة في يونيو من العام الماضي.
وفي المقابل، قال مدير الاتصالات بواتساب كارل ووج: "إن التطبيق آمن وهو يوفر حماية لأكثر من 1.5 مليار مستخدم"، مضيفا أن كل رسالة خاصة محمية بواسطة تشفير شامل للمساعدة في منع المتطفلين أو غيرهم من مشاهدة الدردشات".
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التعليقات على حظر استخدام «واتساب» على مسؤولي الأمم المتحدة لهذا السبب
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