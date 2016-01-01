

أذرع آلية سوف تعد لك القهوة ثم تضع الأكواب في غسالة الأطباق أذرع آلية سوف تعد لك القهوة ثم تضع الأكواب في غسالة الأطباق

توفر غسالة الأطباق علينا عناء تنظيف الأواني المتسخة، ولكن لايزال يجب علينا وضع تلك الأواني فيها ثم إزالتها منها. ولكن الآن قد نجد أنفسنا قريباً نسخر من تلك الفترة البدائية عندما كنا نضطر إلى التعامل مع غسالة الأطباق بأيدينا.

هذا لأن شركة "إل جي" للأجهزة الإلكترونية طورت ذراع آلية فائقة التكنولوجيا تستعرض مهاراتها في الطهي والضيافة في معرض "سي أيه إس" للإلكترونيات في لاس فيجاس.

تدير مجموعة من الأذرع الآلية التي طورتها شركة "إل جي" الكورية الجنوبية، المشهد في مطعم مستقبلي في المعرض حيث تقوم بتخمير قهوة "باريستا" ثم تنظف المفردات بعد ذلك.

تستطيع أذرع " LG CLOi" القيام بمهام مختلفة تناسب صناعة الضيافة، بما في ذلك أخذ الطلبات والطهي ووضع الأواني في غسالة الأطباق والتنظيف.