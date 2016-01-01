بعد توزيع التابلت عليهم.. التعليم: خط إنترنت هدية مجانية لطلاب أولى ثانوي



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم تقديم خط إنترنت مجانا لكل طالب في الصف الاول الثانوي هدية، بعد قيام الوزارة بالبدء في توزيع أجهزة التابلت الجديدة على طلاب الصف الاول الثانوي العام بالمدارس الحكومية خلال العام الدراسي 2019/2020.



وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا رسميا لجميع المديريات التعليمية ، شددت خلاله على التنبيه على جميع الإدارات التعليمية والمدارس الثانوية ، بتسهيل مهمة مندوب احدى شركات المحمول التي تم الاتفاق معها ، في تشغيل الخطوط وتسليمه صورة من كشوف تسليم التابلت للطلاب ، حتى يتسنى تشغيل الخط على كل تابلت ، والتنبيه على الطلاب بإحضار أصل بطاقة الرقم القومي لولي الأمر أو صورة ملونة منها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



وأشارت وزارة التربية والتعليم ، إلى أن الشركة ستقوم بالتنسيق مع الادارات التعليمية والمدارس التابعة لها لوضع جدول زمني للتسليم.

وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، أن عمليات توزيع أجهزة تابلت أولى ثانوي على طلاب المدارس الثانوية بمحافظة القاهرة تسير على أكمل وجه.

قد يعجبك أيضا...

تعرف على الملحقات التي يتسلمها طلاب أولى ثانوي مع التابلت هذا العامتعليم كفر الشيخ تتسلم 20 ألف تابلت لتوزيعها على طلاب أولى ثانويوأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على حرص المديرية علي تسليم جميع طلبة الصف الأول الثانوي بالقاهرة لأجهزة التابلت في وقت واحد فور استلامه من وزارة التربية والتعليم .وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه قد تم تفعيل جميع أجهزة التابلت بأقصى سرعة من قبل فريق التطوير التكنولوجي بالمديرية والإدارات التعليمية ، حيث عملوا في منظومة متوازية كخلية نحل لصالح ابنائنا الطلبة والطالبات.وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، إلى أنه تم توزيع عدد 79176 جهاز تابلت علي الإدارات التعليمية البالغ عددها 32 إدارة علي مستوي القاهرة والتي تم تفعيلها جميعا وتسليمها للطلبة والطالبات بالصف الأول الثانوي.وأكد علاء حسين مدير إدارة التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه تم إلزام أولياء أمور طلاب أولى ثانوي بمدارس القاهرة بالتوقيع على إيصال استلام التابلت وملحقاته.وأوضح مدير إدارة التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة : أن المشتملات التي تسلمها كل طالب مع التابلت ، تتمثل في : ( الجراب_ القلم الإلكتروني _ الشاحن ) .وأشار مدير إدارة التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، إلى أنه قد تم تلقي جميع استفسارات الطلبة وأولياء الأمور ، وتم الرد عليها لإستيعاب وإزالة كافة الصعوبات الخاصة بالتعامل مع التابلت .وفي مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، تم تسليم عدد ( 60680) تابلت للإدارات ومنها الي المدارس التابعة لها.