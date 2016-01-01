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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن خريطة الفعاليات والأنشطة الطلابية التي تقيمها وتشارك فيها الجامعة، خلال إجازة منتصف العام الدراسي الأول للعام الجامعي 2019 / 2020، موضحًا أهمية تلك الأنشطة الطلابية في تشكيل شخصية الطلاب وصقل مهاراتهم المختلفة.



وقال الدكتور محمد الخشت، إن خريطة الأنشطة الطلابية تتنوع بين الفنون والثقافة والرياضة، وتشمل إطلاق الجامعة مسابقة ريادة الأعمال، لتوظيف الطلاب مشروعاتهم الريادية في مختلف المجالات، في ضوء دراستهم لمقرر ريادة الأعمال، الذي تم إقراره هذا العام على طلاب الكليات المختلفة، مشيرًا إلى أن الطالب صاحب المشروع الفائز سيحصل على مكافأة مالية تتراوح قيمتها من 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه، يشاركه فيها الأستاذ المشرف، وشهادة تقدير تثبت حقوق الملكية الفكرية لمشروعه، وذلك في احتفالية كبرى تنظمها الجامعة ويحضرها رجال الأعمال.



جامعة القاهرة تنظم أنشطة لطلابها خلال إجازة منتصف العام الدراسي

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وأشار الدكتور الخشت، إلى إقامة الجامعة لجناح كبير يشتمل على أكثر من ألف عنوان بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مع مشاركة طلابية وأكاديمية كبيرة في فاعليات المعرض المختلفة، فضلًا عن مشاهدة عروض مسرحية الملك لير للفنان يحيي الفخراني خاصة أن المسرحية تقدم النص الأصلي الذي كتبه شكسبير دون تدخل في النص.وتنظم الجامعة فوج طلابي إلى مدينتي الأقصر وأسوان لنحو 50 طالب وطالبة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 24 -31 يناير، وتنظيم معسكر للاستعداد لدوري الجامعات في رفع الأثقال والمصارعة والجودو وكرة الطائرة والكاراتيه وكرة السلة والكرة الخماسية، إلى جانب تنظيم ورش عمل في الفن التشكيلي والنحت والتصوير والشعر والمقال، وعمل بروفات في الموسيقى والكورال.وأضاف الدكتور الخشت، أن الجامعة ستشارك في الملتقى الرياضي الأول للوافدين بجامعة السويس خلال الفترة من 1 - 4 فبراير، كما تشارك طالبات جامعة القاهرة في أسبوع الفتيات بالفيوم خلال الفترة من 1 - 6 فبراير، إلى جانب المشاركة خلال الفترة من 1 - 7 فبراير في مسابقة إبداع 8، التي تقيمها وزارة الشباب والرياضة، في مجالات الإنشاد الديني والتأليف المسرحي والسيناريو والرواية والقصة القصيرة والشعر والمقال.