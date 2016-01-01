أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن خريطة الفعاليات والأنشطة الطلابية التي تقيمها وتشارك فيها الجامعة، خلال إجازة منتصف العام الدراسي الأول للعام الجامعي 2019 / 2020، موضحًا أهمية تلك الأنشطة الطلابية في تشكيل شخصية الطلاب وصقل مهاراتهم المختلفة.
وقال الدكتور محمد الخشت، إن خريطة الأنشطة الطلابية تتنوع بين الفنون والثقافة والرياضة، وتشمل إطلاق الجامعة مسابقة ريادة الأعمال، لتوظيف الطلاب مشروعاتهم الريادية في مختلف المجالات، في ضوء دراستهم لمقرر ريادة الأعمال، الذي تم إقراره هذا العام على طلاب الكليات المختلفة، مشيرًا إلى أن الطالب صاحب المشروع الفائز سيحصل على مكافأة مالية تتراوح قيمتها من 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه، يشاركه فيها الأستاذ المشرف، وشهادة تقدير تثبت حقوق الملكية الفكرية لمشروعه، وذلك في احتفالية كبرى تنظمها الجامعة ويحضرها رجال الأعمال.
جامعة القاهرة تنظم أنشطة لطلابها خلال إجازة منتصف العام الدراسي
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