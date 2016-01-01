لحظة انفجار ضخم بمنشأة صناعية فى هيوستن بأمريكا.. شاهد

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › لحظة انفجار ضخم بمنشأة صناعية فى هيوستن بأمريكا.. شاهد

صورة الخبر: انفجار فى هيوستن بأمريكا
انفجار فى هيوستن بأمريكا


عرضت فضائية إكسترا نيوز لقطات حية لانفجار ضخم فى منشأة صناعية فى هيوستن بأمريكا.

يذكر أن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قد كشف مؤخرأ أنه قد تبدأ العام الجاري إعادة تمركز قوات الولايات المتحدة على مستوى العالم، ضمن إطار إعادة تركيز البنتاغون جهوده على التنافس مع روسيا والصين.

ومن المتوقع أن تبادر الإدارة الأمريكية ضمن إطار هذه المراجعة المتوقعة إلى سحب القوات من بعض المناطق التي تتواجد فيها حاليا، بما فيها إفريقيا، لإعادتها إلى وطنها أو إعادة نشرها في آسيا، ما يعكس الاستراتيجية الدفاعية الجديدة التي تقضي بإعادة تركيز جهود البنتاغون على مواجهة روسيا والصين، بدلا عن الانخراط في حملات مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وإفريقيا.

المصدر: إكسترا نيوز

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على لحظة انفجار ضخم بمنشأة صناعية فى هيوستن بأمريكا.. شاهد

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
14416

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager