لحظة انفجار ضخم بمنشأة صناعية فى هيوستن بأمريكا.. شاهد



انفجار فى هيوستن بأمريكا انفجار فى هيوستن بأمريكا



عرضت فضائية إكسترا نيوز لقطات حية لانفجار ضخم فى منشأة صناعية فى هيوستن بأمريكا.



يذكر أن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قد كشف مؤخرأ أنه قد تبدأ العام الجاري إعادة تمركز قوات الولايات المتحدة على مستوى العالم، ضمن إطار إعادة تركيز البنتاغون جهوده على التنافس مع روسيا والصين.



ومن المتوقع أن تبادر الإدارة الأمريكية ضمن إطار هذه المراجعة المتوقعة إلى سحب القوات من بعض المناطق التي تتواجد فيها حاليا، بما فيها إفريقيا، لإعادتها إلى وطنها أو إعادة نشرها في آسيا، ما يعكس الاستراتيجية الدفاعية الجديدة التي تقضي بإعادة تركيز جهود البنتاغون على مواجهة روسيا والصين، بدلا عن الانخراط في حملات مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وإفريقيا.

