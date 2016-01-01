دورة مجانية في اللغة الانجليزية بتجارة عين شمس

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تجارة عين شمس


أعلن الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، عن تنظيم الكلية بالتعاون مع المركز الجامعي للتطوير المهني، دورة مجانية للغة الانجليزية .

وقال عميد كلية التجارة جامعة عين شمس،إن الدورة يتم عقدها لطلاب الفرقتين الثالثة والرابعة، مشيرا إلى أنه يجب على المتقدم أن يتخطى مستوى Pre-intermediate او أعلى في اختبار تحديد المستوى والذي سوف يعقد يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2020.

وأضاف عميد كلية التجارة جامعة عين شمس:"على الطلاب الراغبين في الحضور إحضار أصل وصورة الرقم القومي وكارنيه الكلية وتسليم الأوراق بمبنى (أ) الدور الثاني بمركز (USSD) بعد إعلان نتيجة الامتحان.

وأوضح أنه يجب أيضًا على الطلاب المتقدمين استكمال نموذج التقديم الإلكتروني على الموقع :

https//docs.google.com/forms/d/e/1FAlpQLScmPMqfrfKPFGFDQmXvmzesqMzcK0y9st6PDcnvxkWdgfEZEA/viewform?usp=sf link

وأكد أنه سوف يتم الإعلان عن أسماء المقبولين وجداول الحضور بالكلية؛ علما بأنه سيتم غلق باب التقديم فور اكتمال العدد.

المصدر: elbalad

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