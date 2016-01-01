كيف تصبح مهندس ديكور في 3 شهور.. دورة تدريبية بـ التربية الفنية جامعة حلوان

تنظم كلية التربية الفنية جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور محمود حامد عميد الكلية دورة التصميم الداخلي بعنوان "كيف تصبح مهندس ديكور في ثلاثة شهور".
تتضمن محاور دورة التصميم الداخلي والديكور تعليم أسس التصميم الداخلي، وتعليم فن المنظور الهندسي، وتعليم رسم المساقط الأفقية والرأسية والسكاشن للمشروع المراد تنفيذه ديكور، وتعليم طرق استخدام فن تكنولوجيا الخامات الحديثة في الديكور.
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