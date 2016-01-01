

طريقة عمل نجرسكو طريقة عمل نجرسكو



نقدم لك طريقة عمل نجرسكو بخطوات الشيف شربيني مقدمة برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير نجرسكو:

مكرونة

صدور دجاج

بصل

ثوم

دقيق

لبن

اعشاب

مشروم

بسلة

زبدة

ملح فلفل

كريمة لباني

مكعب

مرقة



طريقة عمل نجرسكو

* ضعي ماء مغلي على النار وزيت وضعي فيها المكرونة ثم ضعي زيت في طاسة على النار مع بصل مفروم والدجاج

* ضيفى البسلة وملح وفلفل وكريمة اللباني ثم ضيفي المكرونة المسلوقة وقلبيها جيدا

* ضعي زبدة في حلة على النار مع دقيق وقلبيه جيدا حتى يذوب الدقيق مع الزبدة ثم ضيفي اللبن وقلبيه

* ضيفي كريمة لباني ثم ضعي خليط المكرونة في طاجن وعليها والبشاميل وادخليها فرن ساخن لتنضج وقدميها ساخنة

