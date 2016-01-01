طريقة عمل نجرسكو بخطوات الشيف شربيني

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طريقة عمل نجرسكو


نقدم لك طريقة عمل نجرسكو بخطوات الشيف شربيني مقدمة برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير نجرسكو:
مكرونة
صدور دجاج
بصل
ثوم
دقيق
لبن
اعشاب
مشروم
بسلة
زبدة
ملح فلفل
كريمة لباني
مكعب
مرقة

طريقة عمل نجرسكو
* ضعي ماء مغلي على النار وزيت وضعي فيها المكرونة ثم ضعي زيت في طاسة على النار مع بصل مفروم والدجاج
* ضيفى البسلة وملح وفلفل وكريمة اللباني ثم ضيفي المكرونة المسلوقة وقلبيها جيدا
* ضعي زبدة في حلة على النار مع دقيق وقلبيه جيدا حتى يذوب الدقيق مع الزبدة ثم ضيفي اللبن وقلبيه
* ضيفي كريمة لباني ثم ضعي خليط المكرونة في طاجن وعليها والبشاميل وادخليها فرن ساخن لتنضج وقدميها ساخنة

المصدر: قناة سي بي سي سفرة

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