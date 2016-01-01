جددي سفرتك بطريقة عمل كفتة الحمص

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كفتة الحمص


كفتة الحمص من الأطباق غير التقليدية التى لا يعرفها الكثير من الأشخاص، فيمكنك إعداده وتقديمها على سفرتك على طريقة الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة و الراحة.

مقادير كفتة الحمص
نصف كيلو حمص مسلوق أو كمبوت
بصلة مفرومة
ملح
فلفل أسود
2 ملعقة كبيرة شبت
10 ملعقة كبيرة دقيق

فلفل احمر حار مجفف
2 ملعقة كبيرة بقدونس
نصف ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة كمون ناعم
زيت للقلي
سلطة زبادي بالخيار للتقديم

طريقة تحضير كفتة الحمص
* يخلط في الكبة الحمص مع البصل والشبت والبقدونس والملح والفلفل والتوابل والدقيق
* يشكل الخليط أصابع
* يمكن أن يوضع في الثلاجة أو الفريزر ليتماسك
* تقلى في الزيت
* تقدم مع سلطة الزبادي

المصدر: elbalad

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