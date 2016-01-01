جددي سفرتك بطريقة عمل كفتة الحمص



كفتة الحمص كفتة الحمص



كفتة الحمص من الأطباق غير التقليدية التى لا يعرفها الكثير من الأشخاص، فيمكنك إعداده وتقديمها على سفرتك على طريقة الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة و الراحة.



مقادير كفتة الحمص

نصف كيلو حمص مسلوق أو كمبوت

بصلة مفرومة

ملح

فلفل أسود

2 ملعقة كبيرة شبت

10 ملعقة كبيرة دقيق



فلفل احمر حار مجفف

2 ملعقة كبيرة بقدونس

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

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1 ملعقة صغيرة كمون ناعمزيت للقليسلطة زبادي بالخيار للتقديمطريقة تحضير كفتة الحمص* يخلط في الكبة الحمص مع البصل والشبت والبقدونس والملح والفلفل والتوابل والدقيق* يشكل الخليط أصابع* يمكن أن يوضع في الثلاجة أو الفريزر ليتماسك* تقلى في الزيت* تقدم مع سلطة الزبادي