الولادة القيصرية.. فوائد ومخاطر للأم والمولود

في وقت ترتبط فيه عمليات الولادة وخاصة عمليات الولادة القيصرية بالكثير من الأكاذيب الشائعة، نكشف الآن عن فوائد ومخاطر سواء للأمهات أو للأطفال، ترتبط بتلك العمليات للولادة، والتي تضطر النساء الحوامل لإجرائها في بعض الأحيان دون إرادة منها.
فوائد الولادة القيصرية
في البداية، لا تعاني المرأة من آلام الولادة الطبيعية الشديدة عند إجراء عمليات الولادة القيصرية، وهي الفائدة المهمة للنساء اللاتي يشعرن بالقلق من أوجاع عملية الولادة، كذلك يمكن للنساء أن يلجأن لعميات الولادة القيصرية في بعض الحالات الخاصة، التي تعاني خلالها من أمراض تصعب مهمة الولادة الطبيعية، مثل هربس أو الإيدز، حيث يعني ذلك حماية الجنين من التقاط العدوى نفسها، لتصبح عملية الولادة القيصرية في تلك الحالة هي الحل الأمثل وربما الأوحد لأجل إتمام المهمة بنجاح.
أما بالنسبة للطفل المولود حديثا، فالاستفادة الحقيقية التي ينعم بها عند ولادته بالعمليات القيصرية، تكمن في وقايته من المشكلات المفاجئة، مثل أن يلتف الحبل السري حول جسده الصغير، ففي هذا الوقت تصبح عمليات الولادة القيصرية هي الوسيلة الآمنة من أجل إزالة الحبل السري في هدوء ودون حدوث أي مشكلات صحية.
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