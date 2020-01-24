

الولادة القيصرية.. فوائد ومخاطر للأم والمولود الولادة القيصرية.. فوائد ومخاطر للأم والمولود

في وقت ترتبط فيه عمليات الولادة وخاصة عمليات الولادة القيصرية بالكثير من الأكاذيب الشائعة، نكشف الآن عن فوائد ومخاطر سواء للأمهات أو للأطفال، ترتبط بتلك العمليات للولادة، والتي تضطر النساء الحوامل لإجرائها في بعض الأحيان دون إرادة منها.



فوائد الولادة القيصرية

في البداية، لا تعاني المرأة من آلام الولادة الطبيعية الشديدة عند إجراء عمليات الولادة القيصرية، وهي الفائدة المهمة للنساء اللاتي يشعرن بالقلق من أوجاع عملية الولادة، كذلك يمكن للنساء أن يلجأن لعميات الولادة القيصرية في بعض الحالات الخاصة، التي تعاني خلالها من أمراض تصعب مهمة الولادة الطبيعية، مثل هربس أو الإيدز، حيث يعني ذلك حماية الجنين من التقاط العدوى نفسها، لتصبح عملية الولادة القيصرية في تلك الحالة هي الحل الأمثل وربما الأوحد لأجل إتمام المهمة بنجاح.



أما بالنسبة للطفل المولود حديثا، فالاستفادة الحقيقية التي ينعم بها عند ولادته بالعمليات القيصرية، تكمن في وقايته من المشكلات المفاجئة، مثل أن يلتف الحبل السري حول جسده الصغير، ففي هذا الوقت تصبح عمليات الولادة القيصرية هي الوسيلة الآمنة من أجل إزالة الحبل السري في هدوء ودون حدوث أي مشكلات صحية.

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مخاطر الولادة القيصريةيعاني الطفل من ارتفاع فرص المخاطر التي تنتج عن عمليات الولادة القيصرية، إذ يمكن أن يعاني من مشكلات تنفس طويلة الأمد، تستمر لمرحلة الطفولة وربما تتطور إلى المعاناة من الربو، فيما أشارت بعض من الدراسات العلمية إلى أن فرص معاناة الأطفال من السمنة، ترتفع في حالة ولادتهم عبر العمليات القيصرية.أما بالنسبة للأمهات، فبينما لا تعاني المرأة من نفس آلام الولادة التي كانت لتختبرها في حالة الخضوع لعملية الولادة الطبيعية، فإنها بسبب عملية الولادة القيصرية ستضطر إلى البقاء بالمستشفى لفترات أطول، من أجل الوقاية من مشكلات تلك العمليات الجراحية.كذلك يمكن للمرأة في تلك الحالة أن تواجه آلام عضلات في مناطق مختلفة حول الجسم، ما يقلل من القدرة على الحركة خلال الأيام التي تلي إجراء عملية الولادة القيصرية، مع الوضع في الاعتبار أنه خلال إجراء عملية الولادة القيصرية ترتفع فرص خسارة الأم لنسب كبيرة من الدم، فيما ترتفع كذلك مخاطر المعاناة من العدوى.في النهاية، يؤكد الأطباء أن عمليات الولادة القيصرية لا تدعو لقلق الأمهات، إن تم التخطيط لها بشكل مسبق، فيما تبدو فرص المعاناة من أحد المخاطر المذكورة مرتفعة قليلا في حال اللجوء لعملية الولادة القيصرية بشكل مفاجئ ودون أي استعداد.