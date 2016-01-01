الأرصاد: طقس شديد البرودة غدا يصاحبه رياح وشبورة كثيفة

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طقس شديد البرودة غدا


تشهد الأحوال الجوية، خلال الـ 24 ساعة القادمة، عدم استقرار في الأحوال الجوية، المصاحبة للرياح الشديدة والبرودة على عدة محافظات، فضلا عن وجود شبورة كثيفة على الطرق خلال ساعات الصباح.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات طقس غدا السبت، على مدن ومحافظات مصر، كالتالي:

القاهرة الكبرى: يكون مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، شبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق وغائم أحيانا والرياح معتدلة، وعلى الوجه البحري مائل للبرودة ليلا، شبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق وغائم أحيانا والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية: مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق وغائم أحيانا والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق وغائم أحيانا والرياح معتدلة.

جنوب سيناء والغردقة: معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، ونشاط للرياح واضطراب الملاحة البحرية.

شمال الصعيد: مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، شبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق وغائم أحيانا والرياح معتدلة.
وعلي جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة

المصدر: elbalad

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