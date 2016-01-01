تشهد الأحوال الجوية، خلال الـ 24 ساعة القادمة، عدم استقرار في الأحوال الجوية، المصاحبة للرياح الشديدة والبرودة على عدة محافظات، فضلا عن وجود شبورة كثيفة على الطرق خلال ساعات الصباح.
وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات طقس غدا السبت، على مدن ومحافظات مصر، كالتالي:
القاهرة الكبرى: يكون مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، شبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق وغائم أحيانا والرياح معتدلة، وعلى الوجه البحري مائل للبرودة ليلا، شبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق وغائم أحيانا والرياح معتدلة.
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التعليقات على الأرصاد: طقس شديد البرودة غدا يصاحبه رياح وشبورة كثيفة
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