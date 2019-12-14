

الاستقرار يسود.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 24-1-2020 الاستقرار يسود.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 24-1-2020

استقرت أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 24-1-2020، أمام الجنيه المصري، مقارنة بأسعار أمس، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة في مقدمتها البنك الأهلى المصرى، وننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، والتى جاءت على النحو التالي:



سعر الدولار اليوم الجمعة

ثبت سعر الدولار اليوم فى بعض البنوك العاملة فى مصر، خلال تعاملات اليوم الجمعة، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.76 جنيها للشراء، و15.86 جنيها للبيع.



سعر اليورو الأوروبى اليوم الجمعة

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم الجمعة، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 17.46 جنيه للشراء، 17.60 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 17.45 جنيه للشراء، و17.58 جنيه للبيع.

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