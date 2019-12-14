

ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلية.. والعيار يقفز 3 جنيهات ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلية.. والعيار يقفز 3 جنيهات

ارتفعت أسعار الذهب استقرارها بالسوق المحلية، في بداية تعاملات اليوم الجمعة 24 يناير 2020، وتراوحت قيمة الزيادة بين جنيهان و4 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.



وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.



وسجلت أسعار الذهب المحلية، عيار 21 نحو 685 جنيها، وعيار 18 نحو 585 جنيها، وعيار 24 نحو 783 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 5480 جنيها.

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وارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية، خلال تعاملات الجمعة الماضية بقيمة بلغت جنيهان في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.