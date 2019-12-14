ارتفعت أسعار الذهب استقرارها بالسوق المحلية، في بداية تعاملات اليوم الجمعة 24 يناير 2020، وتراوحت قيمة الزيادة بين جنيهان و4 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.
وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.
وسجلت أسعار الذهب المحلية، عيار 21 نحو 685 جنيها، وعيار 18 نحو 585 جنيها، وعيار 24 نحو 783 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 5480 جنيها.
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التعليقات على ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلية.. والعيار يقفز 3 جنيهات
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