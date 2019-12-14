

دمج 11 شركة حكومية في 5 كيانات عملاقة نهاية مايو (خاص) دمج 11 شركة حكومية في 5 كيانات عملاقة نهاية مايو (خاص)

كشف المهندس هشام أبوالعطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن خطة دمج 11 شركة تابعة على مرحلتين، لتصبح 5 كيانات عملاقة، من المقرر الانتهاء من الأولى منها بعد 4 أشهر، مايو المقبل، ومن ثم البدء في المرحلة الثانية وهي الدمج الرأسي.



وأوضح رئيس "القابضة للتشييد والتعمير"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه سيتم في المرحلة الأولى، دمج كلا من القاهرة للمقاولات العامة وشركة "رولان" في شركة مصر للأسمنت المسلح تحت كيان "مصر للأسمنت المسلح"، وينضم لـ"العبد" شركتي "أطلس" و"المصرية للمباني" تحت كيان "العبد"، أيضا تدمج "فيبرو" إلى "حسن علام"، و"رمسيس" مع "إيجيكو"، والخامسة هي شركة مختار إبراهيم بالنسبة لقطاع المقاولات، على أن تعلن الكيانات الجديدة بمجرد الانتهاء من الدمج خلال عام 2020.



وتابع، أن المرحلة الثانية للدمج هي الدمج الرأسي في إطار العمل على خلق كيانات متخصصة، للوصول إلى التكامل بينها، مستطردا أن شركة "حسن علام" متخصصة في الطرق والكباري، ولذلك سيتم وضع جميع الإدارات المتعلقة بهذا النشاط في الشركات الأخرى، ليتركز نشاطها و"مختار إبراهيم" للمقاولات أكثر في البنية الأساسية، على أن يطبق الأمر مع شركة "إيجيكو "، والتي تصبح مسؤولة عن إدارة الشركات في ذات التخصص، كما تنشئ شركة أخرى متخصصة في إنشاء الورش الإنتاجية.