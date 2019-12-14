بصورة أينشتاين.. سويسرا تصدر أصغر قطعة نقدية ذهبية في العالم

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › بصورة أينشتاين.. سويسرا تصدر أصغر قطعة نقدية ذهبية في العالم

صورة الخبر: بصورة أينشتاين.. سويسرا تصدر أصغر قطعة نقدية ذهبية في العالم
بصورة أينشتاين.. سويسرا تصدر أصغر قطعة نقدية ذهبية في العالم

أصدرت البنوك السويسرية، قطعة نقدية بقطر 3 مليمترات، حفرت عليها صورة عالم الفيزياء الشهير ألبرت أينشتاين، بكميات محدودة، تعادل كل منها ربع فرنك سويسري.

ولفتت قناة "روسيا اليوم"، إلى أن هذه القطعة النقدية تُعد أصغر قطعة نقدية ذهبية في العالم، موضحة أنه من المستحيل أن يتعرف المرء على أينشتاين أو سنة صدور القطعة النقدية هناك دون أن يستعين بعدسة مكبرة.

يشار إلى عالم الفيزياء الشهير عاش في سويسرا في الفترة بين عامي 1895 و1914، حيث عمل خبيرا في مكتب براءة الاختراع في مدينة برن.

المصدر: اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بصورة أينشتاين.. سويسرا تصدر أصغر قطعة نقدية ذهبية في العالم

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
25403

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager