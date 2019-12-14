

بصورة أينشتاين.. سويسرا تصدر أصغر قطعة نقدية ذهبية في العالم بصورة أينشتاين.. سويسرا تصدر أصغر قطعة نقدية ذهبية في العالم

أصدرت البنوك السويسرية، قطعة نقدية بقطر 3 مليمترات، حفرت عليها صورة عالم الفيزياء الشهير ألبرت أينشتاين، بكميات محدودة، تعادل كل منها ربع فرنك سويسري.



ولفتت قناة "روسيا اليوم"، إلى أن هذه القطعة النقدية تُعد أصغر قطعة نقدية ذهبية في العالم، موضحة أنه من المستحيل أن يتعرف المرء على أينشتاين أو سنة صدور القطعة النقدية هناك دون أن يستعين بعدسة مكبرة.



يشار إلى عالم الفيزياء الشهير عاش في سويسرا في الفترة بين عامي 1895 و1914، حيث عمل خبيرا في مكتب براءة الاختراع في مدينة برن.