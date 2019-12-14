كشف عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، ان أسعار الدواجن، اليوم الجمعة شهدت استقرارًا فى معظم الأسواق، بعد الارتفاع الأسبوع الماضي بسبب الطقس البارد والأحوال الجوية السيئة.
وأضاف السيد، في تصريحات لـ"الدستور"، أن أسعار الدواجن من المزرعة سجلت 26 جنيها، فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح من 30 إلى 32 جنيها للكيلو حسب المنطقة.
في حين سجلت أسعار الدواجن البلدى من المزرعة 29 جنيها، وتُباع فى محلات التجزئة ما بين 34 و35 جنيها للكيلو.
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التعليقات على أسعار الدواجن اليوم.. «البيضاء» تسجل 30 جنيهًا للكيلو
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