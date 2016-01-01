إمام المسجد الأقصى يكسر قرار الاحتلال..تفاصيل

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › إمام المسجد الأقصى يكسر قرار الاحتلال..تفاصيل

صورة الخبر: امام المسجد الاقصى
امام المسجد الاقصى


كسر رئيس الهيئة الإسلامية العليا وإمام وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، قرار إبعاده عن المسجد الأقصى المبارك.

ودخل الشيخ عكرمة صبري على الأقصى لأداء صلاة الجمعة، وحمله الشبان على الأكتاف وهم يكبرون، معتبرين ذلك تحديا لقرارات الاحتلال القاضية بإبعاد المصلين عن الأقصى والتي طالت خلال الأسبوعين الأخيرين أكثر من 50 فلسطينيا.

وكثفت شرطة الاحتلال تواجدها على باب الأسباط وأوقفت بداية الشيخ عكرمة والمتواجدين معه ثم اعتدت بالدفع والضرب على المصلين لإبعادهم عن المكان.

يشار إلى أن قوات الاحتلال أبعدت الاسبوع الماضي الشيخ عكرمة صبري لمدة اسبوع، ينتهي يوم غد واشترطت عليه حضور التحقيق غد لإمكانية تجديد إبعاده عن الأقصى بحجة " التحريض خلال خطب الجمعة".

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على إمام المسجد الأقصى يكسر قرار الاحتلال..تفاصيل

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
8469

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager