هوس النظافة والترتيب يؤكد إصابتك بهذا المرض.. تعرف عليها

يمكن أن يمارس العديد من الأفراد حياتهم بشكل طبيعى ثم تتحول بشكل مفاجئ إلى مجتمع مغلق عليهم، وذلك نتيجة لإصابتهم بالوسواس القهرى وكثير منهم لا يعلم.
ووفقًا لما قدمه موقع "better health" من أسباب وأعراض إليكم أبرزها.
أعراض الوسواس القهرى:-
- الخوف من التلوث والجراثيم، والبيئة والمواد المادية
- الخوف من الأذى أو المرض بشكل مبالغ فيه
- القلق المفرط حول الدقة والانتظام
- غسيل اليد بشكل مفرط مع الاستحمام والتنظيف
- قضاء ساعات طويلة فى غسيل الأوانى والتنظيف
- لمس أو التصنت أو التحرك بطريقة معينة
- التحقق بشكل مبالغ من مفاتيح الكهرباء والغاز والأجهزة الكهربائية
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