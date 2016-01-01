اللواء فؤاد علام يروي اللحظات الأخيرة في حياة سيد قطب قبل إعدامه.. فيديو

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صورة الخبر: سيد قطب
سيد قطب

أكد اللواء فؤاد علام نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق أن سيد قطب قد ظهر بكبرياء كبير خلال التحقيقات معه مؤكدا أنه كان يتحدث بغرور كبير وبعنجهية وعلق بطريقة ساحرة مع المحقق قائلا "احنا ضيوف عندكم مفيش شاي أو قهوة".

وأضاف اللواء فؤاد علام خلال وجوده ضيفا بفضائية اكسترا نيوز أن قد كان مع سيد قطب قبل تنفيذ حكم الإعدام مشيرا إلى أنها كانت المرة الثانية للالتقاء به فقد كانت أول مرة أثناء التحقيقات.

وتابع نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق أنه حاول التحدث مع سيد قطب قبل تنفيذ حكم الإعدام ولكنه ظل صامتا معتقد أنه سوف يفرج عنه وأن الحكم لم ينفذ.

وأشار نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق أن تنفيذ حكم الإعدام لم يتجاوز 5 دقائق مؤكدا على أنه لم يدخل غرفة الإعدام لحظة التنفيذ ولكنني سمعت أصوات منه.

وقال نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق إن سيد قطب كان يقول بعض الكلمات بصوت منخفض وكأنه يتمتم ببعض الكلمات.

المصدر: elbalad

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