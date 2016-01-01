أكد اللواء فؤاد علام نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق أن سيد قطب قد ظهر بكبرياء كبير خلال التحقيقات معه مؤكدا أنه كان يتحدث بغرور كبير وبعنجهية وعلق بطريقة ساحرة مع المحقق قائلا "احنا ضيوف عندكم مفيش شاي أو قهوة".
وأضاف اللواء فؤاد علام خلال وجوده ضيفا بفضائية اكسترا نيوز أن قد كان مع سيد قطب قبل تنفيذ حكم الإعدام مشيرا إلى أنها كانت المرة الثانية للالتقاء به فقد كانت أول مرة أثناء التحقيقات.
وتابع نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق أنه حاول التحدث مع سيد قطب قبل تنفيذ حكم الإعدام ولكنه ظل صامتا معتقد أنه سوف يفرج عنه وأن الحكم لم ينفذ.
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التعليقات على اللواء فؤاد علام يروي اللحظات الأخيرة في حياة سيد قطب قبل إعدامه.. فيديو
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