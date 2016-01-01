تحميه من عسر الهضم.. تعرفي على أهمية الأسنان اللبنية عند الأطفال.. فيديو



أهمية الأسنان اللبنية عند الأطفال أهمية الأسنان اللبنية عند الأطفال



كشف الدكتور محمد القرناوي أخصائي طب الفم والأسنان لـ"صدى البلد"، أن الأسنان اللبنية لها أهمية في صحة الطفل، فهي تحافظ على عملية الهضم، وحماية الطفل من مشكلة عسر الهضم.



وأضاف أن الأسنان اللبنية لا تقل أهمية عن الأسنان الدائمة فهي تحافظ على المسافات بين الأسنان.



وحذر القرناوي من عدم خلع الأسنان اللبنية في وقت مبكر فعند الخلع تؤثر على شكل الفم، وتسبب في وجود فراغات.



أعراض التسنين عند الأطفال:

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-التهابات اللثة.- البكاء.-تغيير في حركة الأطفال.-الإسهال- ارتفاع درجة الحرارة.- التهابات في اللوز.ونصح القرناوي الأمهات بالحفاظ على الأسنان اللبنية عند الأطفال عن طريق استخدام قطنة مبللة بعد الرضاعة الطبيعية على أسنان الطفل.وأضاف أن ومع بداية عمر 3 سنوات تستخدم الفرشاة ومعجون الأسنان.