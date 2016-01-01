عبد الحفيظ يوضح موقف الأهلي من التعاقد مع أحمد حجازي.. فيديو



احمد حجازي احمد حجازي



أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن موقف القلعة الحمراء من ضم أحمد حجازي مدافع وست بروميتش الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



وكان أحمد حجازي في صفوف الأهلي عام 2017 وانتقل لصفوف وست بروميتش.



وقال سيد عبد الحفيظ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ملعب أون المذاع على قناة أون سبورت: "لا يوجد استبدال حاليًا لذلك لن نضم أحمد حجازي الآن، ولكن مع نهاية الموسم سننظر في الأمر من جديد وندرسه".

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وتابع موضحًا مصير المغربي وليد آزارو مهاجم الأهلي: "اللاعب خرج معارًا لمدة 6 أشهر، وبعد ذلك سيكون على قوة الأهلي إلا لو حدث اتفاق بيننا وبينه واشتراه نادي الاتفاق السعودي، هو لاعب جيد ولديه إرادة كبيرة، ولو الرغبة ثلاثية على أن يستمر في النادي السعودي فهذا سيحسم الأمر".