بدون بيض.. تعرفى على أفضل البدائل للحصول على بانية ذهبى ومقرمش



للحصول على بانية ذهبى ومقرمش للحصول على بانية ذهبى ومقرمش



تتعرض الكثير من السيدات لعدم تذكر إضافة نوع من التوابل أو مكونات الطعام أثناء تحضيره، كما لا يفضل البعض منهن إضافة البيض عند تحضير البانية.



ويمكن أن تضعها هذه الأشياء فى مواقف محرجة، ولذلك نقدم لكى أبرز البدائل التى يمكن إضافتها للبانية أثناء تحضيره وهى:-



- الزبادى

يمكنك وضع قطع البانيه فى الزبادى، ثم وضعها فى البقسماط وتتبيلها بشكل جيد، وسوف تحصلى على بانية مقرمش ذهبى اللون بدون بيض.

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- عصير البصليمكنك إضافة عصير البصل إلى البانيه بدلًا من البيض، ضعيه لمدة 5 دقائق ثم ضعيه فى الدقيق ثم فى زيت غزير لتحصلى على بانيه مقرمش.- خلط الدقيق مع الماءيمكنك إضافة نصف كوب من الدقيق إلى تتبيلة البانيه المعتادة عليها حتى تحصلى على عجينة جيدة، ثم قومى بتتبيله بالدقيق والبقسماط وأقليه فى الزيت وستحصلى على نتيجة مبهرة.