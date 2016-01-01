بدون بيض.. تعرفى على أفضل البدائل للحصول على بانية ذهبى ومقرمش

تتعرض الكثير من السيدات لعدم تذكر إضافة نوع من التوابل أو مكونات الطعام أثناء تحضيره، كما لا يفضل البعض منهن إضافة البيض عند تحضير البانية.
ويمكن أن تضعها هذه الأشياء فى مواقف محرجة، ولذلك نقدم لكى أبرز البدائل التى يمكن إضافتها للبانية أثناء تحضيره وهى:-
- الزبادى
يمكنك وضع قطع البانيه فى الزبادى، ثم وضعها فى البقسماط وتتبيلها بشكل جيد، وسوف تحصلى على بانية مقرمش ذهبى اللون بدون بيض.
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