أقوى رجل في العالم يحمل بقرة بوزن 350 كيلو على كتفه ويسير بها.. فيديو

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › أقوى رجل في العالم يحمل بقرة بوزن 350 كيلو على كتفه ويسير بها.. فيديو

صورة الخبر: أقوى رجل في العالم
أقوى رجل في العالم


أقدم بطل في رفع الأثقال يدعى أنه "أقوى رجل في العالم" بحمل بقرة بوزن 350 كيلو على كتفيه لأكثر من دقيقة بهدف استعراض قوته.

وأدعى الأوكراني ديمتري خالادزي ذات الـ40 عامًا، مقدم عروض في سيرك دونيتسك أنه حصل على 63 غينيس للأرقام القياسية، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل".

وكشفت لقطات جديدة للرجل القوي وهو يحمل بقرة ضخمة على اكتافه في حق قريب من موسكو.

ويوضح فيديو البطل وهو يمسك بأقدام البقرة ويحملها على ظهره ويسير بها في خطوات ثابتة بالرغم من ثقل وزنها.

وفي عام 2017، واجه التحدي مماثل في حمل حصان على ظهره.

وشملت سجلاته العالمية رفع 151 كيلوغرامًا (335 رطل) بيد واحدة ، وربط ستة مسامير بحجم 20 سم معًا في 90 ثانية وعلاوة على تحطيم ثلاث كتل خرسانية يزيد وزنها عن 680 كيلوجرام (1500 رطل) بمطرقة ثقيلة على صدره.

المصدر: صحيفة "ديلي ميل" البريطانية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أقوى رجل في العالم يحمل بقرة بوزن 350 كيلو على كتفه ويسير بها.. فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
36517

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager