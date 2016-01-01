أقدم بطل في رفع الأثقال يدعى أنه "أقوى رجل في العالم" بحمل بقرة بوزن 350 كيلو على كتفيه لأكثر من دقيقة بهدف استعراض قوته.
وأدعى الأوكراني ديمتري خالادزي ذات الـ40 عامًا، مقدم عروض في سيرك دونيتسك أنه حصل على 63 غينيس للأرقام القياسية، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل".
وكشفت لقطات جديدة للرجل القوي وهو يحمل بقرة ضخمة على اكتافه في حق قريب من موسكو.
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التعليقات على أقوى رجل في العالم يحمل بقرة بوزن 350 كيلو على كتفه ويسير بها.. فيديو
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