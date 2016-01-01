حرب التصريحات تشعل موقعة الزمالك ومازيمبي بأبطال إفريقيا



الزمالك ومازيمبي الزمالك ومازيمبي



أكد مياهو كازمبي المدير الفني لمازيمبي، على استعداد فريقه التام قبل مواجهة الزمالك، غدًا الجمعة فى إطار لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



وقال كازمبي في المؤتمر الصحفي: "نعرف جيدا الأجواء داخل مصر فخضنا العديد من المباريات المهمة هنا ، نريد الفوز ونمتلك حظوظا كبيرة فى حصد نقاط المباراة الثلاث " .



أضاف : "نسعى لصدارة المجموعة ووضع التشكيل المناسب للقاء من أجل تحقيق الفوز، لا فارق بين مازيمبي خارج أو داخل أرضه".

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وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك أكد أن مباراة مازيمبي غدا صعبة وكبيرة خصوصا بعد خسارة المواجهة الأولى بثلاثية نظيفة بالكونغو.. موضحا أن الزمالك فاز بعدها بـ 6 نقط ونقطة أمام زيسكو.وأضاف كارتيرون في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، أن اللاعبين عليهم أن يبذلوا مجهودا كبيرا في مواجهة الغد من أجل الفوز والتأهل لربع النهائي، مشيرا إلى أنه لا توجد مقارنة بين مباراة الذهاب الذي خسرناه بثلاثية ومباراة غدا، موضحا أنه استلم المهمة بعد الخسارة والفريق كان في ذلك الوقت يمر بحالات تعادل وخسارة محليا وأفريقيا، واستطعنا في تلك الفترة إعادة ترتيب الأوراق والعودة مرة أخرى للمنافسة.أشار مدرب الزمالك إلى أن فريق مازيمبي كبير لم يخسر على ملعبه منذ سنين، وسيكون لقاء كبيرا معه غدا.وبسؤاله عن الشكوك حول سفر الفريق إلى قطر لخوض السوبر الإفريقي، شدد كارتيرون على أنه لا توجد علاقة بين هذا الأمر ولقاء الغد، مشيرا إلى أن التركيز في لقاء مازيمبي فقط، خاصة أن هناك لقاء أمام الأهلي بالسوبر المصري الشهر المقبل.