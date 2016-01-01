قال الإعلامي شريف عامر، إن منظمة الصحة العالمية لم تعلن فيروس كورونا الذي يظهر في الصين على أنه وباء، وحذرت من إحتمالية وجود وباء.
وأضاف شريف عامر في برنامجه " يحدث في مصر" المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن هناك انقساما في تحليل المعلومات ولا يوجد ما يهدد التجارة وحركة السفر في جميع أنحاء العالم وتطلب منظمة الصحة العالمية من العالم متابعة فيروس كورونا باهتمام بالغ.
وتابع شريف عامر:" فيروس كورونا يصيب الجهاز التنفسي ويؤدي إلى التهاب رئوي فيروسي".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على شريف عامر يكشف عن الحل المثالي للوقاية من فيروس كورونا.. فيديو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق