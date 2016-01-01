شريف عامر يكشف عن الحل المثالي للوقاية من فيروس كورونا.. فيديو

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صورة الخبر: الإعلامي شريف عامر
الإعلامي شريف عامر

قال الإعلامي شريف عامر، إن منظمة الصحة العالمية لم تعلن فيروس كورونا الذي يظهر في الصين على أنه وباء، وحذرت من إحتمالية وجود وباء.

وأضاف شريف عامر في برنامجه " يحدث في مصر" المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن هناك انقساما في تحليل المعلومات ولا يوجد ما يهدد التجارة وحركة السفر في جميع أنحاء العالم وتطلب منظمة الصحة العالمية من العالم متابعة فيروس كورونا باهتمام بالغ.

وتابع شريف عامر:" فيروس كورونا يصيب الجهاز التنفسي ويؤدي إلى التهاب رئوي فيروسي".

وقام الإعلامي شريف عامر بغسل يديه بصابون على الهواء كإجراء إحترازي للوقاية من أي فيروس.

وقال شريف عامر:" غسل اليدين لمدة 20 ثانية يقضي على أي نوع من الفيروسات التي من الممكن أن تنتقل بين البشر".

المصدر: elbalad

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