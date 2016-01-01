أكدت حمدية ابو العينين والده الشهيد ماجد عبد الرازق أن يوم استشهاد ابني كنت دائما انتظر أن يحادثني سواء على الهاتف أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة اننى قمت بمحادثته بعد أن أديت صلاة الفجر ولكنه لم يقوم بالرد على المحادثة .
وأضافت حمدية أبو العينين خلال وجودها ضيفة ببرنامج أخر النهار عبر فضائية النهار أنه حتى السابعة صباحا بم يقود بالرد على رسالتي إليه مشيرة إلى أنه انتابها القلق وقمت بالإتصال على اختي فقام ابن اختي بالرد ولكنه قام بأغلاق الهاتف على الفور.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على والدة الشهيد ماجد عبد الرازق تكشف تفاصيل استشهاده.. فيديو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق