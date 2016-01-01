والدة الشهيد ماجد عبد الرازق تكشف تفاصيل استشهاده.. فيديو



والده الشهيد ماجد عبد الرازق والده الشهيد ماجد عبد الرازق



أكدت حمدية ابو العينين والده الشهيد ماجد عبد الرازق أن يوم استشهاد ابني كنت دائما انتظر أن يحادثني سواء على الهاتف أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة اننى قمت بمحادثته بعد أن أديت صلاة الفجر ولكنه لم يقوم بالرد على المحادثة .







وأضافت حمدية أبو العينين خلال وجودها ضيفة ببرنامج أخر النهار عبر فضائية النهار أنه حتى السابعة صباحا بم يقود بالرد على رسالتي إليه مشيرة إلى أنه انتابها القلق وقمت بالإتصال على اختي فقام ابن اختي بالرد ولكنه قام بأغلاق الهاتف على الفور.

قد يعجبك أيضا...

وتابعت والدة الشهيد ماجد عبد الرازق أنني قمت بعد ذلك بالاتصال على زوجة ابني وسمعت أصوات بكاء فقام أخ زوجة ابني بالرد وقال لي ماجد استشهد فأصبت بصدمة معلقة "نزلت الشارع بلا وعي" .وأشارت حمدية أبو العينين قمت بالذهاب إلى المستشفى وبعدها على أكاديمية الشرطة مؤكدة أن هناك حشدا كبيرا قام بأداء صلاة الجنازة على ابني .وقالت والدة الشهيد ماجد عبد الرازق أن تكريم الرئيس لابنه الشهيد شهادة نعتز بها، ابني ضحى بحياته عشان بلده.