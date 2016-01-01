إرهابيون بالإيجار.. أردوغان يدفع ملايين الدولارات لدعم المرتزقة في ليبيا

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صورة الخبر: أردوغان
أردوغان


أعدت مؤسسة ماعت تقرير بالفيديو يكشف بالأرقام تفاصيل التمويل التركي للمرتزقة في ليبيا، والذين تم إرسالهم للقتال بجانب حكومة فايز السراج، وذلك لتنفيذ مخططات رجب الطيب أردوغان في احتلال ليبيا لنهب ثرواتها.

وأضاف التقرير أن تركيا قامت بتأجير ميليشيات وعناصر إرهابية من سوريا، للقتال في ليبيا، وذلك بدفع ٢٥٠٠ دولار شهريا لكل إرهابي منهم، والعمل على تنفيذ مخطط أردوغان التخريبي في ليبيا والمنطقة.

وتابع التقرير، أن أردوغان يسعى لتنفيذ وعود ما قام به العثمانيون في المنطقة من قبل، وذلك عبر هؤلاء الإرهابيين المدفوعين الأجر والذي يضخ لهم ملايين الدولارات لتنفيذ مشروع أردوغان الإرهابي.

المصدر: elbalad

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