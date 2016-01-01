الرئيس السيسي: ذكرى الشهداء ستظل باقية في وجدان المصريين

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صورة الخبر: الرئيس عبد الفتاح السيسى
الرئيس عبد الفتاح السيسى


قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إنه شرف اليوم بتكريم أسر شهداء الشرطة ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهدائنا الأبرار.

وكتبت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى على موقع التواصل الاجتماعى « فيسبوك »: «شرفت اليوم بتكريم أسر شهداء الشرطة ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهدائنا
الأبرار، الذين ستظل ذكراهم باقية في وجدان كل المصريين».

المصدر: elbalad

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