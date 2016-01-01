اسباب احتباس البول عند الرجال .. احذر هذه العلامات

اسباب احتباس البول عند الرجال
اسباب احتباس البول عند الرجال، متعددة وكثيرة حيث يحدث احتباس البول عندما لا تفرغ المثانة البول المخزن، فمن الممكن أن تكون حادة "مفاجئة" أو مزمنة "طويلة الأجل"، فالحادة هى حالة طارئة، تستلزم رؤية الطبيب على الفور، لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير التالى اسباب احتباس البول عند الرجال.
اسباب احتباس البول عند الرجال
يواجه الرجال وخاصة من هم فى سن الخمسينيات والستينيات من العمر الإصابة بـ احتباس البول بسبب تضخم البروستاتا، وغيرها من اسباب احتباس البول عند الرجال تتضمن مايلي:-
1- إذا كان هناك انسداد في المثانة والتى تمنع تدفق البول خلال مجرى البول الأمر الذى يهدد حياة الرجل ويحتاج إلى علاج فورى حيث تشمل اسباب الانسداد فيما يلي:-
- تضخم البروستاتا عند الرجال
- بعض الأورام والسرطانات
- الإمساك
- حصى الكلى أو المثانة
2- الإصابة بالسكتة الدماغية
3- إصابة الحوض أو الصدمة
4- مرض الأعصاب لدى الرجال
5- ضعف العضلات بسبب الدواء أو التخدير
6- الحوادث التي تصيب الدماغ أو الحبل الشوكي
أعراض احتباس البول عند الرجال
- عدم القدرة على التبول
- ألم شديد أو عدم الراحة في أسفل البطن
- الشعور انتفاخ أسفل البطن
فيما تشمل أعراض احتباس البول المزمن
- تكرار البول "التبول ثماني مرات أو أكثر في اليوم"
- مشكلة في بدء مجرى البول
- ضعف فى مجرى البول
- حاجة ملحة للتبول مع القليل من النجاح عند محاولة التبول
- انزعاج خفيف ومستمر في أسفل البطن والمسالك البولية
- صعوبة في إفراغ المثانة بشكل كامل
- عدم القدرة على الشعور عند امتلاء المثانة
- زيادة الضغط في البطن
- جهود متوترة لدفع البول خارج المثانة
علاج احتباس البول عند الرجال
قد يعالج طبيبك احتباس البول من خلال:-
- تصريف المثانة
- تمدد الإحليل
- الدعامات فى مجرى البول
- أدوية البروستاتا
- التدخل الجراحى
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