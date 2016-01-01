المصائب تتوالى على النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي بـ دوري أبطال أفريقيا

آخر الأخباراخبار الرياضة › المصائب تتوالى على النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي بـ دوري أبطال أفريقيا

صورة الخبر: النجم الساحلي
النجم الساحلي


تلقى فريق النجم الساحلي، ضربة جديدة، قبل مواجهة الأهلي، بعد غد، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من دور المجموعات، بدوري أبطال إفريقيا.

وذكرت صحيفة "المغرب" التونسية، أن ياسين الشيخاوي، سيغيب عن مباراة الأهلي؛ لأسباب صحية.

وأضافت الصحيفة التونسية، أن النجم الساحلي سيخوض مباراة الأهلي بحارس مرمى وحيد وهو أشرف كرير، بسبب غياب أكرم البديري للإيقاف، نتيجة حصوله على بطافة حمراء، في المباراة الماضية أمام الهلال السوداني".

وتابعت الصحيفة، أن 5 لاعبيين سيعودن لقائمة النجم الساحلي أمام الأهلي وهم ماهر الحانشي ومحمد الثاني وصدان بن عزيزة وزياد بوغطاس وسليم بوخنشوش.

ويتصدر النجم الساحلي جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، ويحل الأهلي ثانيا بـ 7 نقاط، والهلال السوداني ثالثا بـ 6 نقاط، بلاتينوم الزيمبابوي رابعا بنقطة وحيدة.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على المصائب تتوالى على النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي بـ دوري أبطال أفريقيا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
26311

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager