أعلن الرئيس الأمريكي دونالدترامب، اليوم الخميس، أن التقارير حول قرب إعلان خطة السلام في الشرق الأوسط غير صحيحة.
وقال "ترامب "في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن الولايات المتحدة تتطلع للترحيب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب أزرق أبيض بي جانتس الاسبوع المقبل.
وأضاف أن التقارير حول تفاصيل وتوقيت خطة السلام التي تمسك بها عن كثب هي مجرد تكهنات بحتة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على ترامب يكشف صحة قرب إعلان صفقة القرن
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق