ترامب يكشف صحة قرب إعلان صفقة القرن

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الرئيس الأمريكي دونالدترامب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالدترامب، اليوم الخميس، أن التقارير حول قرب إعلان خطة السلام في الشرق الأوسط غير صحيحة.

وقال "ترامب "في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن الولايات المتحدة تتطلع للترحيب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب أزرق أبيض بي جانتس الاسبوع المقبل.

وأضاف أن التقارير حول تفاصيل وتوقيت خطة السلام التي تمسك بها عن كثب هي مجرد تكهنات بحتة.

وأكد البيت الأبيض، أن ترامب وجه دعوة لكل من نتنياهو ومنافسه جانتس لزيارة واشنطن الأسبوع المقبل من أجل مناقشة "صفقة القرن".

المصدر: elbalad

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