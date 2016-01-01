لهذا السبب داهمت السلطات 10 مكاتب لشركة ميتسوبيشي في ألمانيا

كانت الأيام القليلة الماضية غير عادية على الإطلاق بالنسبة لفروع شركة ميتسوبيشي في ألمانيا، حيث تعرضت 10 أماكن منهم لمداهمة مفاجأة من قوات الشرطة والحكومة الالمانية، وذلك على ضوء تحقيق السلطات هناك في وجود تلاعب بنسب العوادم الصادرة من محركات الديزل بالسيارات التي تقدمها ميتسوبيشي في سوق السيارات الألماني.
وذكر موقع وكالة رويترز الإخبارية أن هذه التحقيقات شملت محركان ديزل تقدمهما الشركة بعد تعديل قوانين انبعاثات العوادم الأوروبية في 2014، وهما بسعات 1600 و2200 سي سي ومكونان من 4 اسطوانات، كما طلبت الحكومة الألمانية من الجماهير أن يتقدم منهم من يمتلك سيارة ميتسوبيشي بها أحد هذه المحركات لاختبارها بمراكز معتمدة كجزء من هذه التحقيقات.
كذلك أكد موقع رويترز أن 3 مكاتب من التي تم مداهمتها كانت تابعة لشركة كونتيننتال الألمانية لقطع غيار السيارات، حيث تبين أن هذه الشركة شاهد في القضية، وأنها تتعاون مع السلطات بشكل كبير.
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