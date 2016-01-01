

تجار السيارات في مصر يتوقعون حدوث انخفاضات جديدة في الأسعار تجار السيارات في مصر يتوقعون حدوث انخفاضات جديدة في الأسعار

أكد عدد من تجار السيارات ومن رابطة تجار السيارات في مصر أن الفرصة متاحة في سوق السيارات المصري لإجراء مزيد من التخفيضات في أسعار السيارات في الفترة المقبلة في ظل حدوث مزيد من الانخفاضات في أسعار الدولار وارتفاع سعر الجنيه في المقابل. ووصل الجنيه المصري في الفترة الأخيرة إلى مرحلة جيدة حيث انخفض الدولار الي قرابة 15.85 جنيه.



وتأتي الفرصة الأكبر لحدوث مزيد من التخفيضات ترتبط بحالة التنافس الكبيرة بين شركات السيارات بعد بدء موجة التخفيضات من خلال السيارات التركية تبعتها شركات عديدة دخلت في مسألة المنافسة حتى رغم أن سياراتها بعيدة عن منافسة السيارات التركية ولكن كل تخفيض لسيارة أو موديل يجعل السيارات المنافسة له تعيد حساباتها وتقوم بتخفيض سعرها بدورها.



و كل الظروف الراهنة تصنع ضغط كبير على شركات السيارات الأخري البعيدة عن هذا الأمر من قبل المشترين الذين يطالبونها بتخفيضات مماثلة مما قد يجبر بعض الشركات على اجراء تخفيضات اضافية في الفترة المقبلة . ونتج عن هذا الوضع حدوث حالة من الهدوء في مبيعات السيارات في الفترة الأخيرة في ظل ترقب المشترين حدوث مزيد من التخفيضات الجديدة في أسعار السيارات.