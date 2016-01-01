

“بالفيديو والصور” هيونداي النترا 2021 يظهر شكلها المتوقع في 7 ألوان “بالفيديو والصور” هيونداي النترا 2021 يظهر شكلها المتوقع في 7 ألوان

من السهل أن نقول أن هيونداي إلنترا الحالية التي كُشف عنها في 2018 لم تحظى بالثناء العالمي، لذلك انتظر الكثيرون طراز الجيل التالي، والذي تم رصده في يوليو من العام الماضي بتمويهات كثيفة، والآن يحاول أحد المصممين تخيل ما يوجد أسفل هذه التمويهات.



سيحصل الجيل الجديد على أحدث لغات تصميم هيونداي والتي استخدمت في سوناتا 2020، ولكن لن تكون إلنترا الجديدة كأنها سوناتا صغيرة، لأننا على يقين من أن فريق التصميم سيُنشئ هوية خاصة للجيل السابع الجديد، وكما يُظهر الفيديو، ستحصل السيدان على القليل من التغييرات مثل شبك متدرج والمصابيح الأمامية المعاد تشكيلها، بينما من المحتمل أن يتم تخفيض خط السقف لإضفاء مظهر جانبي أنيق، بالإضافة إلى جلب مقصورة أوسع.



في حين لم يظهر الجزء الخلفي في التصميم التخيلي، لكن يُعتقد أن إلنترا الجديدة ستحصل على مصابيح LED بكامل عرض السيارة مثل كيا أوبتيما الجديدة، كما سيكون هناك بعض المستجدات أسفل غطاء المحرك، حيث ستحصل السيارة على محرك بنزين تيربو 1.2 لتر مُطور حديثاً، بالإضافة إلى محرك تيربو سعة 1.6 لتر، مع احتمالية توفير إصدارين هجين موفر للوقود وN Line رياضي.

في النهاية، من المتوقع تدشين هيونداي النترا 2021 في وقت ما خلال فبراير أو مارس القادم، على أن تصل إلى الدول العربية في مطلع 2021.



















