

سوبارو تطلق أول صور لسيارتها الكهربائية التي طورتها مع تويوتا سوبارو تطلق أول صور لسيارتها الكهربائية التي طورتها مع تويوتا

عقدت سوبارو مؤخرا مؤتمر صحفي في اليابان استعرضت من خلاله خطتها لإطلاق جميع سياراتها من فئة المركبات الكهربائية بحلول عام 2035، حيث شمل هذا المؤتمر تقديم نموذج لسيارة كروس أوفر كهربائية طورتها سوبارو بالتعاون مع شركة تويوتا اليابانية.



وذكرت سوبارو أن هذا النموذج سيتم إطلاقه في الأسواق العالمية قبل حلول عام 2025، أي خلال أقل من خمس سنوات من الأن، ومنحته الشركة ملامح حادة في تصميمه الخارجي مما أظهر النموذج بشكل قوي وجذاب.



لكن حتى الآن لم تكشف سوبارو أي معلومات عن هذا النموذج أو مواصفاته، ويتوقع أن تقدم الشركة مزيد من المعلومات عن هذا النموذج الكهربائي الجديد خلال الأشهر القادمة.