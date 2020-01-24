

5 علامات تكشف المبالغة في شرب القهوة 5 علامات تكشف المبالغة في شرب القهوة

تشير الإحصاءات إلى أن الشخص الواحد يحصل على معدل 3 أكواب من القهوة يوميا، ما يثبت أنه أصبح من الصعب أن يستغنى العالم الآن عن هذا المشروب الرائع، إلا أن هناك بعض العلامات التي تكشف عن المبالغة في شرب القهوة، وتتطلب السيطرة على الأمر في أسرع وقت ممكن.



تعب اليوم التالي



بينما تحسن القهوة المزاج بفضل الكافيين، وتساهم في زيادة القدرات البدنية بنسبة تصل إلى 12%، فإنها تتسبب في شعور الإنسان بالتعب مع زوال المفعول في نهاية اليوم وصباح اليوم التالي في حالة المبالغة في تناولها، لذا يعد ذلك من المؤشرات الدالة على ضرورة التقليل من الحصول على مشروب الكافيين الشهير قبل أن تزيد الأضرار.

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القلقيساهم الكافيين في زيادة التنبيه لدى الإنسان، من واقع تعطيله لمركب الأدينوزين الذي ينبه للشعور بالتعب، إلا أن هذا يضر بمحبي القهوة الأوفياء، الذين يجدون أنفسهم في حالة من التوتر والقلق، مع المبالغة في شرب القهوة التي تزيد من إفرازات الأدرينالين.الأرقنعم يستفيد الكثيرون من دور الكافيين في التنبيه، إلا أن هذا يأتي لاحقا على حساب مرحلة النوم، التي تتضرر كثيرا ليصل الأمر إلى المعاناة من الأرق الشديد، لذا تتعارض فائدة القهوة في زيادة التنبيه مع أزمة الإحساس الدائم بالتعب مع قلة فترات النوم.خفقان القلبربما لا تظهر تلك العلامة على جميع من يحصلون على مشروب القهوة بكثرة، إلا أنها تصيب البعض أحيانا، حيث يعاني المرء من خفقان القلب الملحوظ مع المبالغة في شرب القهوة، وخاصة لدى البالغين الأصغر سنا، من هنا تظهر تلك النصيحة الشهيرة، والتي تحذر من شرب القهوة بالنسبة لكل من يعاني من مشكلات في ضغط الدم، أو أي من الأزمات الصحية في القلب من دون شك.الإدمانيؤكد الخبراء أن القهوة بإمكانها تحسين عملية التمثيل الغذائي المساهمة في إنقاص الوزن، بما يتراوح بين 3% و11%، وهو الأمر الجيد الذي ينقلب إلى سيئ، حينما يصاب المرء بإدمان الكافيين، ويصبح اعتماده على شرب القهوة أكثر من الحصول على المياه، ما يضر بالصحة من زوايا متعددة، ومن بينها صعوبة إنقاص الوزن.