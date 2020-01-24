

سمكة إبرة تخترق رقبة محمد على الشاطئ: قفزت من المياه تجاه رأسه بسرعة 60 كيلومترا سمكة إبرة تخترق رقبة محمد على الشاطئ: قفزت من المياه تجاه رأسه بسرعة 60 كيلومترا

كان الفتى الإندونيسي، محمد إيدول، يمارس الصيد مع والده عندما باغته شيء لم يتوقعه، سمكة إبرة قفزت من المياه وطعنته في رقبته.



وقع الحادث وقعت قبل أيام قبالة سواحل جزيرة سولاويزي الإندونيسية، حسب «سكاي نيوز» نقلا عن «دايلي ميل».



وأصيب محمد بجروح خطيرة، تطلبت إجراء عملية جراحية عاجلة، استغرقت نحو ساعتين.

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وأظهرت صور فم سمك الفصيلة الخرمية، وهي تخترق رقبته من جهة، لتخرج من الجهة الأخرى للرقبة، وظلت السمكة عالقة بجسمه، حتى تمت إزالتها في المستشفى.وقال الطبيب المشارك في العملية، سيرفي عارف، إن العملية كانت دقيقة لإزالة السمكة من الرقبة التي تحتوي على شريان كبير.وتعافى الفتى الإندويسي (16 عاما) تدريجيا من الإصابة، لكنه لم يغادر المستشفى بسبب الحمى التي أصيب بها، ويقول الأطباء إنهم ينتظرون تهدأ الحمى.وتنتمي الخرمية لما يعرف بـ«أسماك الإبرة» نظرا لشكلها الأنبوبي الطويل وجسمها النحيف، وتنتشر هذه السمكة بشكل كبير في المياه الساحلية، وتشتهر بأنها بارعة في القفزة من المياه بسرعة تصل إلى 60 كيلومترا في الساعة.