حالة الطقس غدًا الجمعة 24-1-2020.. شديد البرودة وسقوط أمطار (درجات الحرارة

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صورة الخبر: حالة الطقس غدًا الجمعة 24-1-2020.. شديد البرودة وسقوط أمطار (درجات الحرارة
حالة الطقس غدًا الجمعة 24-1-2020.. شديد البرودة وسقوط أمطار (درجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الجمعة 24-1-2020، حيث توقع الخبراء أن يكون الطقس مائلًا للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة من البلاد وسط رياح معتدلة، على القاهرة الكبرى.

وأضافت هيئة الأرصاد في بيان رسمي، أن الوجه البحري يشهد طقسًا مائلًا للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، ورياحًا معتدلة وأمطارًا على مناطق متفرقة، فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسًا مائلًا للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا وأمطارًا على مناطق متفرقة، والرياح نشطة واضطراب في الملاحة البحرية.


فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقسًا مائلًا للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وأمطارًا على مناطق متفرقة والرياح نشطة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وتشهد جنوب سيناء والغردقة، طقسًا معتدلًا نهارًا، شديد البرودة ليلًا، ونشاط للرياح واضطراب بالملاحة البحرية.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن شمال الصعيد يشهد طقسًا معتدلًا نهارًا، شديد البرودة ليلًا، غائمًا أحيانًا، والرياح معتدلة، فيما يشهد جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين، طقسًا معتدلًا نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

وفيما يلي بيان كامل بدرجات الحرارة وحالة الطقس غدًا الجمعة 24-1-2011

صورة الخبر: حالة الطقس غدًا الجمعة 24-1-2020.. شديد البرودة وسقوط أمطار (درجات الحرارة

المصدر: القاهرة 24

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