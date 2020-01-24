زنجبيل وقرفة وبامية.. تعرف على علاج التهاب الحنجرة بطرق طبيعية
يتعرض بعض الأشخاص لالتهاب في الحنجرة و"بحة الصوت" وبخلاف الإصابة بنزلات البرد فهناك عدد من الأسباب الأخرى التي تؤدي لإجهاد الأحبال الصوتية.
الدكتور أحمد أبو النصر أخصائي النباتات الطبية، شرح أسباب التهاب الحنجرة مع طرق علاجها بالأعشاب والنباتات الطبيعية، كما يلي وفقا لما ذكره على صحفته الرسمية عبر موقع فيسبوك.
أسباب التهاب الحنجرة
- بعض المهن مثل التدريس والتجار الذين يعانون من الحديث كثيرا مع الزبائن والفصال.
- بسبب ارتجاع المعدة والميكروب الحلزوني كونها تأثر على الجيوب الأنفية والحنجرة والمريء والأسنان.
- نتيجة نزلات البرد والتكييف والمروحة .
- الأشخاص الذين يستنشقون الرمل والإسمنت بسبب مهنتهم مثل المهندسين.
-عادة التدخين سواء السجائر أو الشيشة.
- البكاء كثيرا.
- ضعف المناعة وإصابة فيروسية أو بكتيرية.
- تناول الحساء أو المشروبات وهي ساخنة بشكل كبير جدا.
- قلة شرب المياه وجفاف الحنجرة.
كيفية علاج التهاب الحنجرة وبحة الصوت
الينسون
يحافظ على الصوت بشكل كبير.
الزنجبيل
يعتبر وصفة متكاملة للقضاء على مشاكل الحنجرة وأحبالها الصوتية لأنه يصلح صمام المعدة فيعمل على توقيف الارتجاع و توقيف الالتهاب ويقتل البكتيريا والفيروسات .
البامية والملوخية
هذه المواد الهلامية تعالج التهاب الأحبال الصوتية ويمكن نقع البامية أو الملوخية يوميا في الليل وتناولها على الريق في الصباح.
شمع العسل
مضغ شمع العسل مثل اللبان حيث إنه فعال بشكل كبير جدا.
القرفة
تعمل القرفة على توقيف الالتهاب وترميم الأحبال الصوتية ويمكن تناولها مع الزنجبيل .
المياه
تناول المياه يوميا، ما لا يقل عن لترين مياه.
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