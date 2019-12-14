

تدشين أول علامة تجارية مصرية دولية فاشون 180.. تفاصيل تدشين أول علامة تجارية مصرية دولية فاشون 180.. تفاصيل

كشفت أكبر 11 شركات مصرية، متخصصة في صناعة الملابس الجاهزة، ومنتجات الأقمشة، أكبر تحالف لاتحاد لتصنيع وتجارة الأقمشة، باستثمارات 5 مليارات جنيه، تحت علامة تجارية موحدة فاشون 180.



وبحسب تصريحات أحمد سماقية، رئيس التحالف والعضو المنتدب لمجموعة سماقية إخوان "إمبراطور" لتصنيع الملابس الجاهزة ومنتجات الأقمشة، فإن التحالف سيضم شركات إمبراطور وهوبي, جونيور, فانيليا, كول, ميلك, دعدوش, لو بيبي, بوريل, ماركو لوري, ميلون.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الان للاعلان عن تفاصيل هذا التحالف

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سماقية، أوضح أن أبحاث الأسواق المحلية والعالمية أكدت أن عام 2020، هو عام الكيانات الكبرى والإندمجات على المستوى الاستثماري، وهو ما دمع الشركات العشرة إلى التفكير في تكوين إتحاد يكون علامة مصرية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية بإسم الصناعة المصريةوأوضح أن الشركات الـ11، عملت على التحول في الفكر من الصراع والتنافس للاتحاد، بزاوية 180 ومن هنا جاءت فكرة فاشون 180، حيث ستعمل كل الشركات تحت علامة فاشون 180.وأكد العضو المنتدب لمجموعة الإمبراطور، أن أهداف الكيان الجديد تتلخص في صد أية محاولات لاغراق السوق المحلية والحد من المخاطر، مضيفًا أن التحالف أخذ على عاتقه مهمة إختراق أسواق دولية لم يكن بالإمكان دخولها بكيان منفرد من نخلال عمليات التصدير وإنشاء ميجا ستورز باسم الكياوتابع أن أبرز إهتمامات الإتحاد الجديد تتلخص في تدعيم التنافسية وليس إنعدام التنافسية ووجود نظام إقتصادي قوي وفعال يعتمد على اقتصاد السوق وقادر على التعامل مع المنافسة الموجودة ضمن الاتحاد، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في مجال صناعة مستلزمات الانتاج والصناعات الخدمية عالية الجودة من خلال استيعاب الكيان لهذه المنتجات.وشدد سماقية على أهمية النهوض بالمنتج المصري في السوق المحلي والأسواق العالمية لأن صناعة الغزل والنسيج في مصر يجب أن تستعيد مكانتها العالمية من خلال الاعتماد بشكل أساي على القطن المصري.وتابع سماقية أنه من المرتقب رفع الاستثمارات لنحو 10 مليار جنيه خلال خطة استثمارية في الـ 5 سنوات القادمة، بالإضافة إلى أن المجموعة لديها أصول بدأت بالفعل في تشغيلها، وأصول أخرى يجري تنفيذها.سماقية أكد أن عدد العمالة في المجموعة يصل لـ 15 ألف عامل وسيتم زيادتهم حسب التحديثات التي ستضاف للمجموعة، موضحًا أن المجموعة تنستهدف قدرة إنتاجية 50 مليون قطعة سنويًا، وهو ما دفعها لتدشين منافذ بيع 350 منفذ على مستوى الجمهورية وتسعى المجموعة لزيادتها، بالإضافة إلى عملنا شبكة تضم 10 ألاف تاجر وشركات على مستوى الجمهورية، تستهدف مخاطبة 10 ملايين مستهلك، كما أنها متواجده في 50 دولة على مستوى العالم.