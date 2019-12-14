6 جنيهات لكيلو البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 23-1-2020

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6 جنيهات لكيلو البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 23-1-2020

ننشر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 23 يناير 2020 فى سوق العبور لتجارة الجملة، ومع طرح محاصيل ومنتجات العروة الشتوية للمحاصيل فى الأسواق.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 23 / 1 / 2020

وسجل الليمون البلدي سعرا يتراوح بين 7 و11 جنيها، وتراوح سعر كيلو الطماطم من 2 إلى 5.65 جنيه، وكيلو البطاطس من 3 إلى 4.50 جنيه، والبصل من 3 إلى 6 جنيهات، والكوسة من 5 إلى 8 جنيهات.

اسعار الخضروات فى مصر اليوم

وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 8 إلى 12 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي من 5 إلى 8 جنيهات، وكيلو الفلفل الرومي "الصوب" 5 جنيهات، والفلفل "حامي" البلدي 4.5 إلى 7.5 جنيهات، وسجل سعر كيلو الخيار البلدى من 3 إلى 5 جنيهات، والخيار الصوب من 5 لـ8 جنيهات، والملوخية من 4 إلى 6 جنيهات.

اسعار الخضروات فى مصر اليوم الخميس

كما تراوح سعر البسلة من 10 إلى 12 جنيها، بينما تراوح سعر كيلو الفلفل الألوان من 10 إلى 14 جنيها، وسجل كيلو القلقاس من 4 إلى 7 جنيهات، والثوم من 14 إلى 20 جنيها، وسعر السبانخ من 4 إلى 6 جنيهات، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات، وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات، وبنجر 4 جنيهات.
وتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 2 إلى 4 جنيهات، والباذنجان البلدي 4 إلى 7 جنيهات، والباذنجان الأبيض بسعر من 5 إلى 8 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الخميس 23-1-20202

وتراوح سعر البرتقال البلدى من 2 إلى 4 جنيهات، والبرتقال السكري من 2 إلى 4 جنيهات، والبرتقال أبو سرة من 3 إلى 5 جنيهات، واليوسفي سجل نحو 6 جنيهات.

اسعار الفاكهة فى سوق العبور اليوم الخميس

وسجل سعر التفاح سوري لبناني 18 جنيها، وعنب مستورد أسود 25 جنيها، والبلح السيوي 20 جنيها، والرمان يتراوح سعره بين 5 لـ 9 جنيهات، والجوافة من 5 إلى 9 جنيهات.

المصدر: صدى البلد

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