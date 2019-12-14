

ثبات أسعار الذهب في الأسواق ثبات أسعار الذهب في الأسواق

قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك ثبات في أسعار الذهب بالأسواق حتى الآن ولا توجد أي تغييرات رغم انخفاض الدولار بسبب ارتفاع الأوقية العالمية، ما سبب توازن في السوق.



وأضاف نجيب في تصريحات للدستور أن عيار 18 سجل سعر 582 جنيه فيما سجل عيار 21 سعر 683 جنيه وسجل عيار 24 نحو 782 جنيه لتصل الأوقية لسعر 105 55 دولار بينما سجل الجنيه الذهب 5380 جنيه وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من الارتفاعات في الأسعار.