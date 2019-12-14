طرحت وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 20.5 مليار جنيه.
وذكرت الوزارة - عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 182 يومًا بقيمة 10 مليارات جنيه بمتوسط عائد14.335%، فيما بلغ أعلى عائد14.45% وسجل أقل عائد 13.749%.
وأشارت الوزارة، إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل 357 يومًا بقيمة 10.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 14.157%، في حين سجل أعلى عائد 14.2% وأقل عائد 13.6%.
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التعليقات على "المالية" تطرح أذون خزانة بقيمة 20.5 مليار جنيه
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