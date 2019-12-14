طرح أذون خزانة أجل 182 يومًا بقيمة 10 مليارات جنيه



"المالية" تطرح أذون خزانة بقيمة 20.5 مليار جنيه "المالية" تطرح أذون خزانة بقيمة 20.5 مليار جنيه

طرحت وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 20.5 مليار جنيه.



وذكرت الوزارة - عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 182 يومًا بقيمة 10 مليارات جنيه بمتوسط عائد14.335%، فيما بلغ أعلى عائد14.45% وسجل أقل عائد 13.749%.



وأشارت الوزارة، إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل 357 يومًا بقيمة 10.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 14.157%، في حين سجل أعلى عائد 14.2% وأقل عائد 13.6%.