"المالية" تطرح أذون خزانة بقيمة 20.5 مليار جنيه

طرح أذون خزانة أجل 182 يومًا بقيمة 10 مليارات جنيه

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"المالية" تطرح أذون خزانة بقيمة 20.5 مليار جنيه

طرحت وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 20.5 مليار جنيه.

وذكرت الوزارة - عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 182 يومًا بقيمة 10 مليارات جنيه بمتوسط عائد14.335%، فيما بلغ أعلى عائد14.45% وسجل أقل عائد 13.749%.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل 357 يومًا بقيمة 10.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 14.157%، في حين سجل أعلى عائد 14.2% وأقل عائد 13.6%.

المصدر: الوطن

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