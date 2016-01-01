طريقة عمل الطحينة في المنزل بأسهل الخطوات



طريقة عمل الطحينة طريقة عمل الطحينة



الطحينة من الأطعمة التى يحرص الكثير من الأشخاص على شرائها ملعبة و جاهزة من الأسواق، فنقدم لكم طريقة عمل الطحينة فى المنزل بأسهل الخطوات و أقل المكونات على طريقة الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا.



مقادير الطحينة

ثلاثة أرباع كوب دقيق

1 كوب سمسم

ثلاثة أرباع كوب زيت

رشة ملح



طريقة تحضير الطحينة

* يحمص السمسم على النار

* يستخدم خلاط كهربائي لفرم السمسم

* يضاف الدقيق والزيت ورشة الملح ويستمر الخلط حتى الحصول على خليط متجانس

* يحفظ في برطمان لحين الاستخدام

