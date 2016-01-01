طريقة عمل الطحينة في المنزل بأسهل الخطوات

الطحينة من الأطعمة التى يحرص الكثير من الأشخاص على شرائها ملعبة و جاهزة من الأسواق، فنقدم لكم طريقة عمل الطحينة فى المنزل بأسهل الخطوات و أقل المكونات على طريقة الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا.
مقادير الطحينة
ثلاثة أرباع كوب دقيق
1 كوب سمسم
ثلاثة أرباع كوب زيت
رشة ملح
طريقة تحضير الطحينة
* يحمص السمسم على النار
* يستخدم خلاط كهربائي لفرم السمسم
* يضاف الدقيق والزيت ورشة الملح ويستمر الخلط حتى الحصول على خليط متجانس
* يحفظ في برطمان لحين الاستخدام
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