فى ديسمبر الماضى أعلن معهد "بانتون" الأمريكى المتخصص بإطلاق موضة الألوان أن الأزرق الكلاسيكى هو لون عام 2020 فى الأزياء وفى الديكور، وقد يظن البعض أنه لون صعب فى تنسيقه فى الديكور على الرغم من جماله، لذا قدم موقع "thespruce" عدة أفكار لاستخدام هذا اللون فى ديكور غرف المنزل المختلفة.
أفكار لديكور البيت بالأزرق الكلاسيكى
اللون الأزرق مع الألوان الداكنة
يعتبر اللون الأزرق من الألوان المستوحاة من الطبيعية مثل لون السماء والبحر، لذلك تساعد على الشعور بالاسترخاء والهدوء عند الإنسان، ويمكن دمجه مع ألوان أخرى مثل وضع أريكة ذات لون أخضر مع مقعدين ذى لون بنى، وستارة بيضاء، والتى تضيف أناقة وجاذبية للغرف.
اللون الأزرق بغرفة معيشة ذات مساحة صغيرة
يساعد استخدام اللون الأزرق الداكن لغرف المعيشة ذات المساحة الصغيرة، على الشعور بامتلاء الغرفة لذلك يفضل إضافة بعض الألوان مثل اللون الذهبى والأحمر، وسقف ذى لون أبيض، وهذه الألوان تضيف الشعور بالحيوية والاسترخاء .
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التعليقات على الأزرق الكلاسيكى لون 2020.. 6 أفكار لاستخدامه فى ديكور البيت
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