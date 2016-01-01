الأزرق الكلاسيكى لون 2020.. 6 أفكار لاستخدامه فى ديكور البيت



الأزرق الكلاسيكى لون 2020 الأزرق الكلاسيكى لون 2020



فى ديسمبر الماضى أعلن معهد "بانتون" الأمريكى المتخصص بإطلاق موضة الألوان أن الأزرق الكلاسيكى هو لون عام 2020 فى الأزياء وفى الديكور، وقد يظن البعض أنه لون صعب فى تنسيقه فى الديكور على الرغم من جماله، لذا قدم موقع "thespruce" عدة أفكار لاستخدام هذا اللون فى ديكور غرف المنزل المختلفة.



أفكار لديكور البيت بالأزرق الكلاسيكى

اللون الأزرق مع الألوان الداكنة

يعتبر اللون الأزرق من الألوان المستوحاة من الطبيعية مثل لون السماء والبحر، لذلك تساعد على الشعور بالاسترخاء والهدوء عند الإنسان، ويمكن دمجه مع ألوان أخرى مثل وضع أريكة ذات لون أخضر مع مقعدين ذى لون بنى، وستارة بيضاء، والتى تضيف أناقة وجاذبية للغرف.



اللون الأزرق بغرفة معيشة ذات مساحة صغيرة

يساعد استخدام اللون الأزرق الداكن لغرف المعيشة ذات المساحة الصغيرة، على الشعور بامتلاء الغرفة لذلك يفضل إضافة بعض الألوان مثل اللون الذهبى والأحمر، وسقف ذى لون أبيض، وهذه الألوان تضيف الشعور بالحيوية والاسترخاء .

الأزرق والرمادي بغرفة المعيشةيمكن دمج اللون الأزرق مع الرمادى عند اختيار ألوان طلاء غرف المعيشة، مع دهان السقف باللون الأبيض والذى يزيد من إضاءة الغرفة مع إضافة المفروشات ذات الألوان الفاتحة والخشب الداكن.أزرق مع رمادىالأزرق لغرفة معيشة صغيرة المساحةيمكن استخدام اللون الأزرق الداكن بغرفة معيشة ذات مساحة صغيرة، مع وضع أثاث ذو لون أزرق أفتح درجة وسجاد كبير، ليعطى إيحاء باتساع مساحة الغرفة، مع استخدام اللون النحاسى والرخام والألوان الخشبية الطبيعية عند اختيار قطع الديكور.لون أزرق داكنقطع أثاث ملونة مع لون طلاء أزرق داكنيمكن وضع قطع أثاث ذات لون مبهج مثل الوردى والأصفر الليمونى، مع طلاء الجدران باللون الأزرق الداكن، والذى يضيف أناقة للغرفة، ويساعد على الشعور بالاسترخاء.استخدام لون أزرق مع ديكور من الطوبمع الجدران الحجرية أو المغطاة بورق حائط على شكل طوب يمكن استخدام الأزرق الكلاسيكى فى لمسات الديكور كالوسائد أو المفروشات فى الأرضية أو اختياره لونًا للكراسى، مما يعطى الشعور بالدفء ويضيف أناقة للغرفة.











