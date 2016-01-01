أحلى من المحلات.. قدمي الشاورما بطعم ومذاق مميز



قدمي الشاورما بطعم ومذاق مميز قدمي الشاورما بطعم ومذاق مميز

جددى فى الاطباق التى تقدمينها وقدمى الشاورما بطعم ومذاق مميز على طريقة الشيف إلهام فتحى.



المقادير





500 جم لحم فيليه مقطع شرائح رفيعة

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2 ملعقة كبيرة عصير ليمونملعقة كبيرة زيت زيتونملعقة كبيرة خل ابيض1/4 ملعقة صغيرة حبهان مطحون1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود1/4 كوب عصير برتقالملعقة صغيرة بهارات شاورما1/2 ملعقة صغيرة ملح2 سن ثوم مهروسطريقة التحضيراخلطي المكونات و أضيفي اللحم المقطع شرائح رفيعة وقلبي حتى تتجانسالمكونات وغطي الطبق وأدخليه الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل أو ليلة كاملة.سخني القليل من الزيت في قدر على النار، أضيفي اللحمالمنقوع ثم قلبي لمدة 15 دقيقة حتى تنضج الشاورما جيدًا.