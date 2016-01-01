أحلى من المحلات.. قدمي الشاورما بطعم ومذاق مميز

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قدمي الشاورما بطعم ومذاق مميز

جددى فى الاطباق التى تقدمينها وقدمى الشاورما بطعم ومذاق مميز على طريقة الشيف إلهام فتحى.

المقادير


500 جم لحم فيليه مقطع شرائح رفيعة

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة كبيرة خل ابيض

1/4 ملعقة صغيرة حبهان مطحون
1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/4 كوب عصير برتقال

ملعقة صغيرة بهارات شاورما

1/2 ملعقة صغيرة ملح

2 سن ثوم مهروس

طريقة التحضير

اخلطي المكونات و أضيفي اللحم المقطع شرائح رفيعة وقلبي حتى تتجانس
المكونات وغطي الطبق وأدخليه الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل أو ليلة كاملة.

سخني القليل من الزيت في قدر على النار، أضيفي اللحم
المنقوع ثم قلبي لمدة 15 دقيقة حتى تنضج الشاورما جيدًا.

المصدر: elbalad

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