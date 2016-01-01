يعاني كثيرون من مشكلة رائحة الحذاء الكريهة، التي عادة ما تحدث بسبب ارتداء الحذاء لساعات طويلة، لكن يمكنك التخلص من هذه الرائحة بحيل سهلة وبسيطة نصح بها موقع wikihow.
ورق الجرائد له قدرة على امتصاص الروائح الكريهة بالأحذية، فقط قومي بوضع ورقتي جرائد داخل كل حذاء واتركيها طيلة الليل ثم انزعيها في الصباح وستلاحظين أن ورق الجرائد امتص الرائحة الكريهة .
كما يمكن التخلص من هذه الرائحة باستخدام باكيت الشاي الجاهز، إما قبل استخدامه مع الماء، أو تجفيفه بعد شربه، ووضع باكيت شاي في كل حذاء.
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التعليقات على حيلة ذكية.. ضعي ورق الجرائد في حذائك وشاهدي ما يحدث
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