هنتعشى إيه النهاردة.. ساندوتشات فاهيتا فراخ دايت

ساندوتشات فاهيتا فراخ دايت
تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة وفي نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، لذا نقدم لك عشاء صحيا وخفيفا مكونا من ساندوتشات فاهيتا فراخ دايت .
مدة تحضير فاهيتا فراخ : 20 دقيقة
الكمية : تكفي لـ 3 أفراد
مكونات فاهيتا فراخ :
2 صدور دجاج مقطعة شرائح
كوب جبنة شيدر
2 ثمرة بصل مقطعة دوائر
4 ملاعق باربيكيو
ملعقة زيت نباتي
ملح و فلفل اسود
خبز أسمر
مكونات تتبيلة الفاهيتا
ربع كوب عصير ليمون
ملعقة خل
ملعقة زيت زيتون
ثوم مهروس
نصف ملعقة سكر
نصف ملعقة كمون
نصف ملعقة بابريكا
ملح
طريقة عمل فاهيتا فراخ :
في وعاء ضيفي كل مكونات التتبيلة وضيفي شرائح الدجاج وقلبيها جيدًا واتركيها في الثلاجة لمدة ساعتين
بعد ساعتين، ضعي شرائح الدجاج في مقلاة على النار وشوحيها
ضيفي شرائح البصل و الفلفل والطماطم واستمري في تقليب المكونات حتى تنضج
افتحي الخبز الأسمر وضعي طبقة من الباربيكيو ثم ضيفي كمية من الفاهيتا ثم ضعي فوقها الجبن الشيدر .
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