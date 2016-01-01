هنتعشى إيه النهاردة.. ساندوتشات فاهيتا فراخ دايت



ساندوتشات فاهيتا فراخ دايت ساندوتشات فاهيتا فراخ دايت





تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة وفي نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، لذا نقدم لك عشاء صحيا وخفيفا مكونا من ساندوتشات فاهيتا فراخ دايت .



مدة تحضير فاهيتا فراخ : 20 دقيقة

الكمية : تكفي لـ 3 أفراد

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مكونات فاهيتا فراخ :2 صدور دجاج مقطعة شرائحكوب جبنة شيدر2 ثمرة بصل مقطعة دوائر4 ملاعق باربيكيوملعقة زيت نباتيملح و فلفل اسودخبز أسمرمكونات تتبيلة الفاهيتاربع كوب عصير ليمونملعقة خلملعقة زيت زيتونثوم مهروسنصف ملعقة سكرنصف ملعقة كموننصف ملعقة بابريكاملحطريقة عمل فاهيتا فراخ :في وعاء ضيفي كل مكونات التتبيلة وضيفي شرائح الدجاج وقلبيها جيدًا واتركيها في الثلاجة لمدة ساعتينبعد ساعتين، ضعي شرائح الدجاج في مقلاة على النار وشوحيهاضيفي شرائح البصل و الفلفل والطماطم واستمري في تقليب المكونات حتى تنضجافتحي الخبز الأسمر وضعي طبقة من الباربيكيو ثم ضيفي كمية من الفاهيتا ثم ضعي فوقها الجبن الشيدر .