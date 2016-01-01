يحسن من صحة القلب.. 8 فوائد غير متوقعة للصيام المتقطع



صحة القلب صحة القلب

قالت الكوتش منى محمد مدربة الفتنس، انه انتشر مؤخرا الصيام المتقطع، والذي ظهر فاعلية كبيرة في فقدان الوزن، ولكن هل اتباع الصيام المتقطع مفيد للجيم ام لا؟.



وأكدت محمد في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الاخباري، إلى أن الصيام المتقطع له العديد من الفوائد غير المتقطعة، حيث انه نظام مثالي لمن يريدون الحصول على وزن مثالي ، ومن ابرز فوائد الصيام المتقطع، وتشمل:



1- يساعد الصيام المتقطع على التقليل من كمية الطعام التي يتم تناولها خلال النهار، وبالتالي التقليل من السعرات الحرارية التي يكتسبها الجسم.

قد يعجبك أيضا...

2- يساعد الصيام المتقطع على تحسين عملية حرق الدهون في الجسم.3- يساعد الصيام المتقطع على تحسين مستويات الانسولين والسكر في الدم، ويقلل من فرص الاصابة بمرض السكري.4- وجدت بعض الدراسات ان الصيام المتقطع قد يساعد وبشكل كبير على تاخير اعراض الشيخوخة على الجسم، ومظاهر التقدم في العمر.5- يساهم الصيام المتقطع في خسارة الوزن بفاعلية كبيرة.6- يساعد الصيام المتقطع على تحسين صحة القلب، وخاصة عند المصابين بالسمنة.7- يزيد الصيام المتقطع من من تحويل الدهون المخزنة في الجسم الى طاقة.8- يقي الصيام المتقطع من الامراض المزمنة، مثل: السكري، والكبد وامراض القلب.وأضافت محمد، إلى أن الصيام المتقطع يمكن أن يمتد الى ١٢ ساعة، أو لمدة يوم كامل في الاسبوع، ويمكن الصيام لمدة ١٦ ساعة يوما بعد يوم.